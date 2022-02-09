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В лыжной сборной России подтвердили составы на мужскую и женскую разделки на ОИ-2022

В лыжной сборной России подтвердили составы на мужскую и женскую разделки на ОИ-2022
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В сборной России по лыжным гонкам подтвердили составы на мужскую и женскую гонки с раздельным стартом на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай), сообщает корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.

Женская гонка на 10 км классическим стилем состоится 10 февраля. За национальную команду выступят Татьяна Сорина, Наталья Непряева, Юлия Ступак и Лилия Васильева.

Мужская гонка на 15 км классическим стилем состоится 11 февраля. В составе российской команды выступят Александр Большунов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин и Илья Семиков.

Вчера, 8 февраля, состоялись мужской и женский спринты. Александр Терентьев завоевал бронзовую медаль.

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