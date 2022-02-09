Тренер сборной Швеции по биатлону Лукас: спринт и эстафета подходят нам лучше всего

Главный тренер сборной Швеции по биатлону Йоханнес Лукас не скрывает разочарования результатами первых гонок на зимней Олимпиаде в Пекине, но надеется на перемены к лучшему во второй части олимпийского турнира.

«Если взять выступления Себастиана Самуэльссона, то он определённо боролся во второй части индивидуальной гонки. Сначала он чувствовал себя хорошо на трассе, но потом ему стало тяжело. К тому же на него сильно давили промахи на первых огневых рубежах. Всё это не очень здорово.

Когда ты соревнуешься на Олимпиаде, то перед тобой стоит одна цель – завоевать медали. Это всё, что ты хочешь. Но не стоит забывать, что смешанная эстафета и индивидуальная гонка – дисциплины, в которых мы не так сильны. Теперь у нас есть небольшой перерыв для восстановления, а затем остаются виды программы, которые подходят нам лучше всего – спринт и эстафета», — приводит слова Лукаса Aftonbladet.

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