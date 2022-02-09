Энберт: не знаю, какой допинг может помочь фигуристу. Уверен в наших спортсменах

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт отреагировал на новость о том, что результаты командного турнира на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай) могут пересмотреть из-за допинг-теста российского фигуриста.

«Я ещё вчера поздно вечером читал, что церемонию награждения отменили. Были комментарии, что отменили из-за ковид-теста американца, — и вот теперь эта ситуация. Мне сложно это как-то прокомментировать, это, честно говоря, неожиданная новость. Но я как фигурист скажу вам, что не представляю, какой допинг может помочь фигуристу хорошо выступать. Потому что это такой вид спорта, где не такая физическая нагрузка, как в марафоне. Тут скорее нужна техническая подготовка.

Я как фигурист не знаю, какой допинг в этом может помочь. Поэтому фигурное катание всегда оставалось чистым видом спорта, где очень редко встречались такие казусы. Я уверен в наших спортсменах, потому что все у нас постоянно проводят разборы, обучающие материалы, за этим очень сильно следят. Допустим, я перед Кореей сдал порядка восьми допинг-тестов — то есть следят за этим постоянно на всех соревнованиях. И домой приезжают, берут тесты. Я не представляю, как кто-то с положительным допинг-тестом мог поехать на Олимпиаду», — сказал Энберт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.

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