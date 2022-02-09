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Россиянка Александра Паршина вышла в четвертьфинал в сноуборд-кроссе на Олимпиаде-2022

Россиянка Александра Паршина вышла в четвертьфинал в сноуборд-кроссе на Олимпиаде-2022
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Российская сноубордистка Александра Паршина вышла в четвертьфинал в сноуборд-кроссе на Олимпиаде-2022. В 1/8 финала спортсменка показала второй результат, уступив лишь представительнице Канады Мериете Один, и прошла дальше.

В четвертьфинале Паршина сразится с Один, француженкой Жулией Перейрой де Соуза Мабило и итальянкой Катериной Карпано.

Другие россиянки, выступавшие в 1/8 финала, не пробились в четвертьфинал. Мария Васильцова показала в своём заезде третий результат, Екатерина Локтева-Загорская — четвёртый, Кристина Пауль — третий.

Напомним, Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

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