Чешская сноубордистка получила тяжёлые травмы после контакта с россиянкой на ОИ-2022

Чешская сноубордистка Вендула Гопьякова получила тяжёлые травмы после контакта с россиянкой Кристиной Пауль в 1/8 финала в сноуборд-кроссе на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине. Гопьякова не смогла избежать контакта с бордом Пауль, которая ехала впереди, и из-за этого упала.
Ранее российская сноубордистка Александра Паршина вышла в четвертьфинал в сноуборд-кроссе на Олимпиаде-2022. В 1/8 финала спортсменка показала второй результат, уступив лишь представительнице Канады Мериете Один, и прошла в следующий раунд. В четвертьфинале Паршина сразится с Один, француженкой Жулией Перейрой де Соуза Мабило и итальянкой Катериной Карпано. Другие россиянки, выступавшие в 1/8 финала, не пробились в четвертьфинал. Мария Васильцова показала в своём заезде третий результат, Екатерина Локтева-Загорская — четвёртый, Кристина Пауль — третий.
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