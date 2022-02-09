Россиянка Александра Паршина проиграла в четвертьфинале в сноуборд-кроссе на ОИ-2022

Российская сноубордистка Александра Паршина не смогла выйти в полуфинал в сноуборд-кроссе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В четвертьфинале российская спортсменка показала четвёртый, последний результат в своём заезде.

Ранее другие россиянки, выступавшие в 1/8 финала, не пробились в четвертьфинал. Мария Васильцова показала в своём заезде третий результат, Екатерина Локтева-Загорская — четвёртый, Кристина Пауль — третий.

Напомним, Олимпийские игры проходят в Пекине с 4 по 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.

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