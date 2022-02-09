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Татьяна Тарасова отреагировала на новость о сомнительном допинг-тесте фигуриста из России

Татьяна Тарасова отреагировала на новость о сомнительном допинг-тесте фигуриста из России
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Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова отреагировала на новость о сомнительном допинг-тесте фигуриста из России на зимних Олимпийских играх в Пекине.

«Не верю, что кто-то из наших может быть с допингом. Будем надеяться, что всё будет нормально!», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, что сборная России выступала в командном турнире Олимпиады без замен. В мужском одиночном катании команду представлял Марк Кондратюк, в женском — Камила Валиева, в соревнованиях спортивных пар — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальных дуэтов — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

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