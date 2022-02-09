Ветле Шоста Кристиансен и Тарьей Бё удивлены слабой формой сборной Швеции по биатлону

Лидеры сборной Норвегии по биатлону Ветле Шоста Кристиансен и Тарьей Бё выразили недоумение слабой формой спортсменов сборной Швеции.
«Да, я удивлен, что Себастиан Самуэльссон так медленно идёт по лыжне, но и я в индивидуальной гонке тоже не поднялся высоко», — сказал Тарьей Бё, финишировавший восьмым в этом виде состязаний.
«На днях я встретил «Себбе» в столовой, и он сказал мне, что в прошлую субботу ему было совсем нехорошо. Я также был очень, очень, очень удивлен, что Ханне Эберг пришлось так тяжело. Мы рассматриваем Швецию, как одну из сильнейших команд на этой Олимпиаде», — приводит слова Кристиансена Aftonbladet.
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