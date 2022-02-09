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Сборная Норвегии по лыжным гонкам назвала состав на женскую разделку на Олимпиаде-2022

Сборная Норвегии по лыжным гонкам назвала состав на женскую разделку на Олимпиаде-2022
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Сборная Норвегии по лыжным гонкам объявила состав на женскую гонку с раздельным стартом на Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай), сообщает NRK, ссылаясь на слова главного тренера национальной команды Уле Мортена Иверсена. Женская гонка на 10 км классическим стилем состоится 10 февраля.

За сборную Норвегии выступят Терезе Йохауг, Тириль Уднес Венг, Лотта Уднес Венг и Матильде Мюрвольд. Хелене Марие Фоссесхолм и Рагниль Хага не примут участия в гонке.

Ранее стал известен состав женской сборной России на гонку с раздельным стартом на Олимпиаде-2022. За национальную команду выступят Татьяна Сорина, Наталья Непряева, Юлия Ступак и Лилия Васильева.

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