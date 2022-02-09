Американка Линдси Джейкобеллис завоевала золото в сноуборд-кроссе на ОИ-2022

Американская сноубордистка Линдси Джейкобеллис завоевала золотую медаль в сноуборд-кроссе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В финальном заезде она заняла первое место. Серебро завоевала француженка Хлоэ Треспёш, бронзовая медаль досталась канадке Мериете Один.
Ранее российская сноубордистка Александра Паршина не смогла выйти в полуфинал в сноуборд-кроссе на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). В четвертьфинале российская спортсменка показала четвёртый, последний результат в своём заезде. Ранее другие россиянки, выступавшие в 1/8 финала, не пробились в четвертьфинал. Мария Васильцова показала в своём заезде третий результат, Екатерина Локтева-Загорская — четвёртый, Кристина Пауль — третий.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 9 февраля 2022
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