Этери Тутберидзе не пришла на утреннюю тренировку ОИ на фоне ситуации с допинг-тестом

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе не пришла на утреннюю тренировку подопечных на Олимпиаде-2022 в Пекине на фоне ситуации с допинг-тестом российского фигуриста. Об этом сообщает журналист Джеки Вонг в своём «твиттере». При этом отмечается, что Тутберидзе посетила дневную тренировку.

Напомним, четыре представителя сборной России, выигравшие золото в командном турнире по фигурному катанию, сегодня, 9 февраля, не вышли на тренировку на Олимпийских играх в Пекине. Это Камила Валиева, Марк Кондратюк и пара Анастасия Мишина / Александра Галлямов. Произошло это на фоне появления информации о проблеме с допинг-тестом у одного из членов сборной России, участвовавших в командных соревнованиях.

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