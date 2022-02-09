Объявлен состав женской сборной Швеции по лыжным гонкам на разделку на Олимпиаде в Пекине

Тренерский штаб сборной Швеции по лыжным гонкам огласил состав команды на женскую разделку на 10 км классическим стилем, которая состоится в рамках Олимпийских игр в Пекине (Китай) завтра, 10 февраля, сообщает Expressen.

В заявку включены Фрида Карлссон, Эбба Андерссон, Шарлотт Калла и Эмма Рибом.

Вчера две шведские лыжницы попали на пьедестал по итогам спринта свободным стилем. Йонна Сундлинг завоевала золото, а Майя Дальквист — серебро.

Лыжные гонки. Олимпийские игры. Пекин. Спринт. Женщины

1. Йонна Сундлинг (Швеция) — 3.09,68.

2. Майя Дальквист (Швеция) +2,88.

3. Джессика Диггинс (США) +3,16.

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