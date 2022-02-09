Алексей Мишин о ситуации с допинг-тестом: никто такой фигнёй не занимается. Это провокация

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин отреагировал на новость о том, что результаты командного турнира на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай) могут пересмотреть из-за допинг-теста российского фигуриста.

«Если это на самом деле так, то это большие неприятности для всех нас. Я думаю, никто такой фигнёй не занимается. Может, какая-то провокация», — цитирует Мишина Metaratings.

Напомним, четыре представителя сборной России, завоевавшие золото в командном турнире по фигурному катанию, сегодня, 9 февраля, не вышли на тренировку на Олимпийских играх в Пекине. Это Камила Валиева, Марк Кондратюк и пара Анастасия Мишина / Александра Галлямов. Произошло это на фоне появления информации о проблеме с допинг-тестом у одного из членов сборной России, участвовавших в командных соревнованиях.

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