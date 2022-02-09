Елена Вяльбе прокомментировала ситуацию с сомнительным допинг-тестом российского фигуриста

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на новость о том, что результаты командного турнира на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай) могут пересмотреть из-за допинг-теста российского фигуриста.

«Я считаю, что каждый должен отвечать за то, чем занимается. Почему я должна говорить о том, что происходит в других видах спорта? Там какая-то абсолютно непонятная история, и всем СМИ, естественно, эту историю нужно раздуть. Чем красивее и громче заголовок, тем больше прочитают, всё понятно», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, четыре представителя сборной России, завоевавшие золото в командном турнире по фигурному катанию, сегодня, 9 февраля, не вышли на тренировку на Олимпийских играх в Пекине. Это Камила Валиева, Марк Кондратюк и пара Анастасия Мишина / Александра Галлямов. Произошло это на фоне появления информации о проблеме с допинг-тестом у одного из членов сборной России, участвовавших в командных соревнованиях.

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