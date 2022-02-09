Стал известен состав сборной России по биатлону на женский спринт на ОИ-2022 в Пекине

Стал известен состав сборной России по биатлону на женский спринт на Олимпиаде-2022 года в Пекине. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова старшего тренера женской национальной команды Михаила Шашилова.
В гонке примут участие Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина. Евгения Буртасова не попала в состав.
«Буртасова не побежит спринт», — сказал Шашилов.
На гонку от команды можно заявлять не больше четырех спортсменок. Женский спринт состоится послезавтра, 11 февраля.
Вчера, 8 февраля, состоялась мужская индивидуальная гонка. Победу в ней одержал француз Кентен Фийон Майе. Лучший из россиян, Максим Цветков, занял четвёртое место.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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