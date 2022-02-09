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Журова — о допинг-тесте фигуриста: найденный компонент может быть индивидуально разрешён

Журова — о допинг-тесте фигуриста: найденный компонент может быть индивидуально разрешён
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировал ситуацию с допинг-тестом одного из членов сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине. Из-за сомнительного теста была перенесена церемония награждения призёров командного турнира, который Россия выиграла.

«Это очень странная ситуация. Потому что говорят, что нашли допинг. Почему сразу допинг? Кто-то подал какой-то протест, идёт юридическая консультация, и никто ничего не говорит. Всё завуалировано. И почему подозревается именно наш спортсмен? Ведь было сказано, что церемония награждения перенесена из-за «юридической консультации». Возможно, это связано со спортсменами других стран, получившими медали в командном соревновании.

К тому же, найденный запрещённый компонент может быть индивидуально разрешён. Но информация об этих терапевтических разрешениях есть у Международной федерации и нет у ВАДА. Поэтому, возможно, они сейчас могут обмениваться информацией и консультироваться. Это происходит со всеми спортсменами», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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