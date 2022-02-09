Журова: у нас не должно быть допинга. Китайцам нет смысла нас подставлять
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на ситуацию с сомнительным допинг-тестом одного из членов сборной России по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. В связи с рассмотрением инцидента была перенесена церемония награждения призёров командного турнира, который выиграла Россия.
«У нас не должно быть допинга никаким образом. Только если какой-нибудь робот, который доставляет еду, прислал. Надеюсь, китайцем нет смысла нас подставлять», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
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