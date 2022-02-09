Юрист Пацев: впервые на моей памяти медаль не вручают из-за юридических консультаций

Спортивный юрист Артём Пацев не может припомнить ситуации, подобной нынешней, с переносом церемонии награждения в командном турнире фигуристов на зимней Олимпиаде в Пекине.

«Если проба положительная, то об этом объявляют сразу. Спортсмен моментально исключается из олимпийской деревни. Здесь ситуация другая. Формулировка только добавляет вопросов.

Вариантов может быть масса. К примеру, это может быть вещество, запрещённое только в соревновательный период, а проба взята вне соревновательного периода. Или ещё другие варианты. Об этом сейчас нет смысла говорить. Это может быть вообще не проба. На моей памяти ещё никогда не было, чтобы медаль не вручали только потому, что кто-то с кем-то юридически консультируется», — сказал Пацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Самое важное о Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022.