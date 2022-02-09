Тренер Кондратюка объяснила, почему Марк не вышел на лёд на фоне ситуации с допинг-тестом

Тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская объяснила, почему её подопечный Марк Кондратюк, выступающий в мужском одиночном катании, не вышел на тренировку на фоне ситуации с сомнительным допинг-тестом российского фигуриста.

«У Марка был выходной, поэтому он пропустил тренировку. Всё нормально. К произвольной программе мы готовы», — цитирует Соколовскую «Матч ТВ».

Напомним, четыре представителя сборной России, завоевавшие золото в командном турнире по фигурному катанию, сегодня, 9 февраля, не вышли на тренировку на Олимпийских играх в Пекине. Это Камила Валиева, Марк Кондратюк и пара Анастасия Мишина / Александра Галлямов. Произошло это на фоне появления информации о проблеме с допинг-тестом у одного из членов сборной России, участвовавших в командных соревнованиях.

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