Кондратюк спросил Галлямова, что ему не понравилось в Нэйтане Чене. Тот ответил

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, ответил на вопрос другого россиянина Марка Кондратюка. В эфире Первого канала Кондратюк поинтересовался у Галлямова, что ему не понравилось в Нэйтане Чене, который выиграл короткую программу на ОИ-2022 в Пекине с мировым рекордом.

«Саша, что тебе конкретно не понравилось в Нэйтане Чене?» — спросил Кондратюк.

«Нэйтан, конечно, откатался очень хорошо. Но мне сразу бросилось в глаза то, как он делает пальцевую позицию. Он держал руку слишком высоко, как будто девочку держит за шею. То есть ему явно надо покататься с девочкой и понять, как нужно правильно делать пальцевую позицию», — ответил Галлямов.

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