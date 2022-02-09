В сборной Канады отреагировали на ситуацию с сомнительным тестом фигуриста России на ОИ
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Пресс-атташе сборной Канады по фигурному катанию прокомментировала новость о том, что результаты командного турнира на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай) могут пересмотреть из-за допинг-теста российского фигуриста.
«Мы ничего не слышали, только о пресс-релизе. Не имеем представления, в чём дело. Ребята ничего не знают, потому что всё, что все видели, — это пресс-релиз. Больше мы ничего не знаем», — передаёт слова пресс-атташе корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, соревнования завершились 7 февраля. Победу одержала сборная России, второе место заняла команда США, третьей стала Япония. Канада заняла четвёртое место.
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