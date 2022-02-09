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Канадские фигуристы отказались комментировать ситуацию с сомнительным тестом россиянина

Канадские фигуристы отказались комментировать ситуацию с сомнительным тестом россиянина
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Канадские фигуристы отказались комментировать новость о том, что результаты командного турнира на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай) могут пересмотреть из-за допинг-теста российского фигуриста, сообщает корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Соревнования в командном турнире завершились 7 февраля. Победу одержала сборная России, второе место заняла команда США, третьей стала Япония. Канада заняла четвёртое место.

Напомним, четыре представителя сборной России, завоевавшие золото в командном турнире по фигурному катанию, сегодня, 9 февраля, не вышли на тренировку на Олимпийских играх в Пекине. Это Камила Валиева, Марк Кондратюк и пара Анастасия Мишина / Александра Галлямов. Произошло это на фоне появления информации о проблеме с допинг-тестом у одного из членов сборной России, участвовавших в командных соревнованиях.

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