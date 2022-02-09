Сборная России по биатлону объявила составы на мужской и женский спринты на ОИ-2022
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Сборная России по биатлону назвала составы на мужскую и женскую спринтерские гонки на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР). Женский спринт на Олимпиаде состоится 11 февраля, мужской — 12 февраля.
Мужчины: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Максим Цветков, Даниил Серохвостов.
Женщины: Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич.
Вчера, 8 февраля, состоялась мужская индивидуальная гонка. Победу в ней одержал француз Кентен Фийон Майе. Лучший из россиян, Максим Цветков, занял четвёртое место.
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