Марк Кондратюк: я немножко не оправдал поддержку

Российский фигурист Марк Кондратюк признался, что чувствовал поддержку во время выступления в короткой программе на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Конечно, поддержка чувствовалась. Не оправдал эту поддержку немножко. Ну хотя бы Женя — молодец», — сказал Кондратюк в эфире Первого канала.

Олимпиада-2022. Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа

1. Нэйтан Чен (США) — 113,97.

2. Юма Кагияма (Япония) — 108,12.

3. Сёма Уно (Япония) — 105,90...

7. Евгений Семененко (Россия) — 95,76…

15. Марк Кондратюк (Россия) — 86,11…

23. Андрей Мозалёв (Россия) — 77,05.



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