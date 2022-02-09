«Буртасова пока не в форме». Васильев оценил состав женского спринта на Олимпиаде-2022

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал выбор составов сборной России на мужской и женский спринты на Олимпиаде-2022 в Пекине. За мужскую сборную выступят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Максим Цветков и Даниил Серохвостов, женскую команду представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова и Ирина Казакевич.

«Всё ожидаемо. Поменяли Буртасову на Казакевич, Евгения пока ещё не в той форме, ей немного не повезло с количеством дней, которые она находится на ОИ. Форма пока не очень хорошая, думаю, шансов выступить не будет. Осталось две гонки, чтобы попасть в масс-старт. Единственное, если кто-то заболеет, то тогда есть шанс на эстафетную гонку», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Женский спринт на Олимпиаде состоится 11 февраля, мужской — 12 февраля.

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