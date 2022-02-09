Татьяна Волосожар обратилась к сборной России на фоне ситуации с допинг-тестом на ОИ

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар обратилась со словами поддержки к сборной России на фоне информации о том, что результаты командного турнира на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай) могут пересмотреть из-за допинг-теста российского фигуриста. Победу в турнире одержали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

«Новости почитала. Выпила валерьянки, села писать пост. Не знаю, что сказать — но и молчать, делая вид, что ничего не происходит, было бы странно. Я знаю не больше, чем пишут в СМИ. Но поверить в то, что написано, о-о-очень сложно.

Чтобы выйти на Олимпиаду, фигуристы кладут на лёд всю свою жизнь: нервы, силы, здоровье. Я даже на секунду не могу поверить в то, что кто-то осознанно рискнул всей своей карьерой, особенно зная, под какой лупой смотрят на наших спортсменов. Не могу и не хочу.

Что это? Ошибка? Провокация? Дикая случайность? Не знаю. И сейчас, как я понимаю, никто не знает. Нам остаётся только ждать официальных заявлений и поддерживать ребят. На них обрушилось дикое давление, а им ещё выходить в личных соревнованиях.

Камила, Марк, Настя, Саша, Вика, Никита — гигантские лучи поддержки вам! Держитесь! Уже весь мир увидел, на что вы способны, и пусть любуется вами дальше», — написала Волосожар в своём «инстаграме».

Напомним, четыре представителя сборной России, завоевавшие золото в командном турнире по фигурному катанию, сегодня, 9 февраля, не вышли на тренировку на Олимпийских играх в Пекине. Это Камила Валиева, Марк Кондратюк и пара Анастасия Мишина / Александра Галлямов. Произошло это на фоне появления информации о проблеме с допинг-тестом у одного из членов сборной России, участвовавших в командных соревнованиях.

Оперативные новости с Олимпиады в телеграм-канале «Чемпионата» о фигурке! Начинай читать.