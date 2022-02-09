Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Немец Винценц Гайгер завоевал золото в лыжном двоеборье на Олимпийских играх в Пекине

Немец Винценц Гайгер завоевал золото в лыжном двоеборье на Олимпийских играх в Пекине
Комментарии

Немец Винценц Гайгер выиграл золото в соревнованиях по лыжному двоеборью на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Серебряным призёром стал норвежец Йорген Граабак. Бронза досталась представителю Австрии Лукасу Грайдереру. Лучший среди россиян, Вячеслав Барков, занял 38-е место.

Лыжное двоеборье. Олимпийские игры. Пекин. Трамплин HS-106 + гонка на 10 км
1. Винценц Гайгер (Германия) — 25.07,7.
2. Йорген Граабак (Норвегия) +0,8.
3. Лукас Грайдерер (Австрия) +6,6...
38. Вячеслав Барков (Россия) +5.46,5.
39. Артём Галунин (Россия) +6.31,1.
40. Самир Мастиев (Россия) +6.51,3.

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Олимпиада 2022. Лыжное двоеборье
HS-106 + Гонка 10 км
09 февраля 2022, среда. 14:00 МСК
Окончено
1
Винценц Гайгер
Германия
25:07.7
2
Йорген Граабак
Норвегия
25:08.5
3
Лукас Грайдерер
Австрия
25:14.3
Новость по теме
Ямамото выиграл прыжковую часть соревнований двоеборцев на ОИ. Лучший из россиян — 39-й
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022