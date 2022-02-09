Немец Винценц Гайгер завоевал золото в лыжном двоеборье на Олимпийских играх в Пекине

Немец Винценц Гайгер выиграл золото в соревнованиях по лыжному двоеборью на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай). Серебряным призёром стал норвежец Йорген Граабак. Бронза досталась представителю Австрии Лукасу Грайдереру. Лучший среди россиян, Вячеслав Барков, занял 38-е место.

Лыжное двоеборье. Олимпийские игры. Пекин. Трамплин HS-106 + гонка на 10 км

1. Винценц Гайгер (Германия) — 25.07,7.

2. Йорген Граабак (Норвегия) +0,8.

3. Лукас Грайдерер (Австрия) +6,6...

38. Вячеслав Барков (Россия) +5.46,5.

39. Артём Галунин (Россия) +6.31,1.

40. Самир Мастиев (Россия) +6.51,3.

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