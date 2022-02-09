Норвежский журналист, написавший о Большунове, отреагировал на бойкот со стороны Вяльбе

Журналист норвежского NRK Ян Петтер Сальтведт прокомментировал бойкот со стороны главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. Ранее Сальтведт после победы Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине написал, что «Александра Большунова и других россиян не должно быть на Олимпиаде». После этого Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ.
«Никаких нападок на Большунова или других российских лыжников в Пекине нет. Я пишу, что Большунов — подарок для лыжного спорта и фантастический спортсмен. Это нападение на трусливую систему, которая не сумела добиться совершенно необходимого урегулирования безумного систематического допингового скандала во время Игр в Сочи.
То, чем она (Вяльбе. — Прим. «Чемпионата») занимается, — чистый театр. Я бы хотел, чтобы Елена Вяльбе прочитала то, что я написал, и рассказала, что она думает об Играх в Сочи-2014. Раз она бойкотирует всю норвежскую прессу, это кое-что говорит о том, с каким мировоззрением она живёт.
Я, в отличие от неё, могу вообще на это не реагировать. Она делает всё, чтобы попытаться говорить о чём-то другом, а не о том, что происходит на самом деле. Это её работа, и она обычно так делает», — приводит слова журналиста Dagbladet.
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- 9 февраля 2022
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