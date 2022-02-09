Хореограф Тутберидзе выступил с гневным заявлением на фоне ситуации с допинг-тестом на ОИ

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, выступил с гневным заявлением на фоне информации о том, что результаты командного турнира на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай) могут пересмотреть из-за допинг-теста российского фигуриста. Победу в турнире одержали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

«Этого золота нас хотят лишить?! Может, я чего-то не понимаю, объясните мне кто-нибудь?! Как такое может быть — ребята сдавали все пробы перед играми, скорее всего, и по приезде, и после прокатов, безвылазно сидели в отеле — и вдруг только сейчас у кого-то что-то обнаружили, именно тогда, когда произошло золото в командном турнире. Это юные спортсмены, можно сказать, дети, они чисты и прекрасны!

Да и никакой допинг не поможет чисто откатать программу. Это понимает любой человек, немного разбирающийся в фигурном катании — и тем более спортсмен, на котором лежит такая ответственность.

Чушь, бред, провокация. Цирк! Надеюсь, это только слухи, запущенные «доброжелателями»», — написал Железняков в своём «инстаграме».

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