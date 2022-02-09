Дмитрий Губерниев оценил мужской и женский состав России на спринт в рамках ОИ-2022

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил выбор составов сборной России на мужской и женский спринты на Олимпиаде-2022 в Пекине. За мужскую сборную выступят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Максим Цветков и Даниил Серохвостов, а женскую команду представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова и Ирина Казакевич.
«Всё по спортивному принципу. Заменили Халили и Буртасову, посмотрим на Казакевич. Бегут те, кто и должны. Бегут лучшие», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Женский спринт на Олимпиаде состоится 11 февраля, мужской — 12 февраля.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
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- 9 февраля 2022
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