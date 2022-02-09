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Станислав Поздняков прокомментировал решение Елены Вяльбе бойкотировать норвежские СМИ

Станислав Поздняков прокомментировал решение Елены Вяльбе бойкотировать норвежские СМИ
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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков оценил решение главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе бойкотировать норвежские СМИ. По словам Вяльбе, её возмутила статья журналиста NRK Яна Петтера Сальтведта, которая появилась после победы Александра Большунова в скиатлоне на Олимпиаде-2022 в Пекине. Журналист написал, что «Александра Большунова и других россиян не должно быть на Олимпиаде».

«Елена Валерьевна всегда эмоционально реагирует, когда пытаются задеть её спортсменов. На самом деле, я всегда её поддерживаю в этом, потому что она всегда искренне болеет за своих ребят, за своих спортсменов. Мне это очень нравится, она показывает, что она тренер с большой буквы», — передаёт слова Позднякова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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