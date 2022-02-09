Даниил Ейбог прокомментировал вылет в четвертьфинале на 1500 м в шорт-треке на ОИ

Российский шорт-трекист Даниил Ейбог прокомментировал то, что не смог пробиться в полуфинал на дистанции 1500 метров на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай). Спортсмен показал четвёртый результат в своём четвертьфинальном забеге.

«Я не прям плохо ехал, просто сил не хватило. За шесть кругов я ушёл вперёд, и у меня начала падать скорость. Венгр с китайцем проехали ходом. У меня не было сил. Логично было бы зацепиться за ними», — сказал Ейбог в эфире «Матч ТВ».

Другие россияне, Денис Айрапетян и Семён Елистратов, пробились в полуфинал олимпийских соревнований по шорт-треку на дистанции 1500 м.

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