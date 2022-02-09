Слепышев бодался со швейцарцем и приносил России победу. Лучшие фото с матча на ОИ-2022

9 мая в Пекине на стадионе «Национальный» в матче первого тура группового этапа хоккейного турнира на Олимпийских играх сборная России одержала победу над Швейцарией. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Алексея Жамнова.

Эта победа стала для сборной России первой на текущем турнире. Кроме того, национальная команда продлила серию побед на Олимпийских играх до шести матчей.

Хоккейный турнир стартовал 9 февраля, а закончится 20 февраля. Сборная России выступает в группе B с командами Чехии, Швейцарии и Дании. В группе A будут играть сборные Канады, США, Германии и Китая. В группу C попали команды Финляндии, Швеции, Латвии и Словакии.

Лучшие кадры с матча Россия — Швейцария — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.