Слепышев бодался со швейцарцем и приносил России победу. Лучшие фото с матча на ОИ-2022

9 мая в Пекине на стадионе «Национальный» в матче первого тура группового этапа хоккейного турнира на Олимпийских играх сборная России одержала победу над Швейцарией. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Алексея Жамнова.
Эта победа стала для сборной России первой на текущем турнире. Кроме того, национальная команда продлила серию побед на Олимпийских играх до шести матчей.
Хоккейный турнир стартовал 9 февраля, а закончится 20 февраля. Сборная России выступает в группе B с командами Чехии, Швейцарии и Дании. В группе A будут играть сборные Канады, США, Германии и Китая. В группу C попали команды Финляндии, Швеции, Латвии и Словакии.
Лучшие кадры с матча Россия — Швейцария — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 9 февраля 2022
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