Президент ОКР отказался комментировать скандал в фигурном катании

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отказался комментировать новость о том, что результаты командного турнира на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай) могут пересмотреть из-за допинг-теста российского фигуриста.
«Ситуация с фигуристами? Это другой вопрос. Если вопросов больше нет — всё, спасибо», — передаёт слова Позднякова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, четыре представителя сборной России, завоевавшие золото в командном турнире по фигурному катанию, сегодня, 9 февраля, не вышли на тренировку на Олимпийских играх в Пекине. Это Камила Валиева, Марк Кондратюк и пара Анастасия Мишина / Александра Галлямов. Произошло это на фоне появления информации о проблеме с допинг-тестом у одного из членов сборной России, участвовавших в командных соревнованиях.
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- 9 февраля 2022
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