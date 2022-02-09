Две россиянки пробились в четвертьфинал на дистанции 1000 м в шорт-треке

Россиянки Екатерина Ефременкова и Анна Вострикова пробились в четвертьфинал олимпийских соревнований по шорт-треку на дистанции 1000 м. Софья Просвирнова завершила выступления на стадии квалификации в результате судейского штрафа.

Ефременкова прошла дистанцию со временем 1.29,734. Вострикова показала время 1.28,290 и прошла в следующую стадию как «лаки лузер», а Просвирнова была дисквалифицирована. Первенствовала в этой стадии турнира нидерландка Сюзанне Схюлтинг, установившая новый олимпийский рекорд – 1.27,292.

Начало четвертьфиналов намечено на 11 февраля, 14:00 мск.

Соревнования по шорт-треку на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине проходят с 5 по 16 февраля 2022 года в Столичном дворце спорта. В рамках состязаний разыгрываются будут разыграны девять комплектов наград — по четыре у мужчин и женщин и один в смешанной дисциплине.