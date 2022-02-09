Семён Елистратов вышел в главный финал на дистанции 1500 м в шорт-треке

Россиянин Семён Елистратов пробился в главный финал олимпийских соревнований по шорт-треку на дистанции 1500 м, показав время 2.13,229.

Денис Айрапетян вышел в утешительный финал соревнований со временем 2.10,773, не финишировав в своём забеге в числе двух лучших.

По итогам полуфинального раунда сразу десять спортсменов были допущены до главного финала в результате судейских решений.

Начало финала намечено на 11 февраля, 16:13 мск.

Соревнования по шорт-треку на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине проходят с 5 по 16 февраля 2022 года в Столичном дворце спорта. В рамках состязаний разыгрываются девять комплектов наград — по четыре у мужчин и женщин и один в смешанной дисциплине.

Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.