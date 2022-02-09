Мужская сборная России по кёрлингу проиграла команде США на Олимпиаде в Пекине

Мужская сборная России по кёрлингу стартовала на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) с поражения от команды США со счётом 5:6 (0:1, 0:0, 1:0, 2:0, 0:1, 0:1, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0, 0:1).

В состав сборной России на Олимпиаду вошли Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

Во втором матче, который состоится завтра, 10 февраля, россияне сыграют с китайцами.

Расписание матчей сборной России на групповом этапе

10 февраля

9:05. Россия — Китай.



11 февраля

4:05. Россия — Швейцария.

15:05. Россия — Дания.



13 февраля

4:05. Россия — Италия.



14 февраля

9:05. Россия — Швеция.



15 февраля

4:05. Россия — Норвегия.

15:05. Россия — Канада.



16 февраля

9:05. Россия — Великобритания.

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