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Мужская сборная России по кёрлингу проиграла команде США на Олимпиаде в Пекине

Мужская сборная России по кёрлингу проиграла команде США на Олимпиаде в Пекине
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Мужская сборная России по кёрлингу стартовала на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) с поражения от команды США со счётом 5:6 (0:1, 0:0, 1:0, 2:0, 0:1, 0:1, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0, 0:1).

В состав сборной России на Олимпиаду вошли Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

Во втором матче, который состоится завтра, 10 февраля, россияне сыграют с китайцами.

Расписание матчей сборной России на групповом этапе
10 февраля
9:05. Россия — Китай.

11 февраля
4:05. Россия — Швейцария.
15:05. Россия — Дания.

13 февраля
4:05. Россия — Италия.

14 февраля
9:05. Россия — Швеция.

15 февраля
4:05. Россия — Норвегия.
15:05. Россия — Канада.

16 февраля
9:05. Россия — Великобритания.

Евгений Климов, кёрлинг — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Евгений Климов, кёрлинг — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Антон Калалб, кёрлинг — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Антон Калалб, кёрлинг — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Даниил Горячев, кёрлинг — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Даниил Горячев, кёрлинг — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Сергей Глухов, кёрлинг — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Сергей Глухов, кёрлинг — Герои сборной России на Олимпиаде-2022
Дмитрий Миронов, кёрлинг — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Дмитрий Миронов, кёрлинг — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

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Олимпиада 2022. Кёрлинг
Мужчины. 1-й тур. США - Россия
09 февраля 2022, среда. 15:05 МСК
США
Окончено
6:5
Россия
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