Мужская сборная России по кёрлингу проиграла команде США на Олимпиаде в Пекине

Мужская сборная России по кёрлингу стартовала на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) с поражения от команды США со счётом 5:6 (0:1, 0:0, 1:0, 2:0, 0:1, 0:1, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0, 0:1).
В состав сборной России на Олимпиаду вошли Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.
Во втором матче, который состоится завтра, 10 февраля, россияне сыграют с китайцами.
Расписание матчей сборной России на групповом этапе
10 февраля
9:05. Россия — Китай.
11 февраля
4:05. Россия — Швейцария.
15:05. Россия — Дания.
13 февраля
4:05. Россия — Италия.
14 февраля
9:05. Россия — Швеция.
15 февраля
4:05. Россия — Норвегия.
15:05. Россия — Канада.
16 февраля
9:05. Россия — Великобритания.
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