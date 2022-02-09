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Российские саночники Антонов и Денисьев стали 9-ми в первой попытке в двойках на ОИ-2022

Российские саночники Антонов и Денисьев стали 9-ми в первой попытке в двойках на ОИ-2022
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Российские саночники Александр Денисьев и Владислав Антонов показали 9-й результат в первой попытке в соревнованиях двоек на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Их соотечественники Андрей Богданов и Юрий Прохоров заняли промежуточное 11-е место.

Лучшее время показали немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт, на 0,045 секунды опередившие соотечественников — Тони Эггерта и Сашу Бенекена.

Вторая попытка также состоится сегодня, 9 февраля.

Олимпиада-2022. Сани. Мужчины. Двойки. Первая попытка

1. Тобиас Вендль/Тобиас Арльт (Германия) — 58,255.
2. Тони Эггерт/Саша Бенекен (Германия) +0,045.
3. Томас Штеу/Лоренц Коллер (Австрия) +0,171…
9. Александр Денисьев и Владислав Антонов (Россия) +0,785…
11. Андрей Богданов и Юрий Прохоров (Россия) +1,121.

Олимпиада 2022. Санный спорт
Мужчины. Двухместные сани. 1-я попытка
09 февраля 2022, среда. 15:20 МСК
Окончено
1
Германия
58.255
2
Германия
+0.045
3
Австрия
+0.171
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