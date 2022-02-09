Шорт-трекистка Вострикова — о невыходе России в финал ОИ: в следующий раз будем умнее

Российская шорт-трекистка Анна Вострикова оценила выступление в полуфинале эстафеты на Олимпиаде в Пекине. Сборная России в составе Востриковой, Екатерины Ефременковой, Софьи Просвирновой и Елены Серёгиной не смогла пробиться в главный финал.



«Тяжёлый день? Да. Это Олимпийские игры, первый день, первый опыт. Мы старались, не всё получилось, что хотелось, но это опыт, и неважно, какой он. В следующий раз будем сильнее, умнее. В следующий раз будет лучше.

В финале будем делать всё возможное, чтобы выиграть. По-другому никак. Я бы не сказала, что морально была готова на все сто. Страх присутствовал, конечно. Это мои первые Игры, мой первый международный сезон. В связи с этим нервишки немного шалят. Пытаюсь справиться.



Подбадривают ли меня как самую младшую? Нет, у нас не такая большая разница в возрасте. И то, что я самая маленькая, это не так важно и не ощущается», — передаёт слова Востриковой корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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