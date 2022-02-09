В Союзе конькобежцев России оценили бронзу Елистратова в шорт-треке на Олимпиаде-2022
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Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов прокомментировал выступление российского шорт-трекиста Семёна Елистратова на дистанции 1500 метров на Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай). Спортсмен завоевал бронзовую медаль.
«Мы очень верили в Семёна, надеялись на него. К сожалению, на 1000 метров не повезло. Очень рады бронзе, будем ждать эстафеты», — сказал Кравцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Золотая награда досталась корейскому спортсмену Тэ Хон Хвану со временем 2:09.219, серебро у представителя Канады Стивена Дюбуа — 2:09.254.
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