Саночники Денисьев и Антонов стали восьмыми в двойках на зимней Олимпиаде — 2022
Поделиться
Российские саночники Александр Денисьев и Владислав Антонов стали восьмыми в соревнованиях двоек на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Их соотечественники Андрей Богданов и Юрий Прохоров заняли 10-е место.
Олимпийскими чемпионами стали немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт, на 0,099 секунды опередившие соотечественников — Тони Эггерта и Сашу Бенекена.
Бронзовые медали завоевали австрийцы Томас Штеу и Лоренц Коллер.
Олимпиада-2022. Сани. Мужчины. Двойки
1. Тобиас Вендль/Тобиас Арльт (Германия) — 1.56,554.
2. Тони Эггерт/Саша Бенекен (Германия) – 1.56,653.
3. Томас Штеу/Лоренц Коллер (Австрия) — 1.57,65…
8. Александр Денисьев и Владислав Антонов (Россия) — 1.57,918…
10. Андрей Богданов и Юрий Прохоров (Россия) — 1.58,508.
Комментарии
- 9 февраля 2022
-
18:28
-
18:21
-
18:18
-
18:15
-
18:09
-
18:04
-
18:02
-
18:02
-
17:58
-
17:55
-
17:46
-
17:45
-
17:45
-
17:35
-
17:28
-
17:27
-
17:26
-
17:23
-
17:20
-
17:19
-
17:19
-
17:19
-
16:56
-
16:47
-
16:41
-
16:37
-
16:29
-
16:13
-
16:04
-
16:01
-
15:56
-
15:52
-
15:47
-
15:34
-
15:34
Партнерский контент