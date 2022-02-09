Саночники Денисьев и Антонов стали восьмыми в двойках на зимней Олимпиаде — 2022

Российские саночники Александр Денисьев и Владислав Антонов стали восьмыми в соревнованиях двоек на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Их соотечественники Андрей Богданов и Юрий Прохоров заняли 10-е место.



Олимпийскими чемпионами стали немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт, на 0,099 секунды опередившие соотечественников — Тони Эггерта и Сашу Бенекена.



Бронзовые медали завоевали австрийцы Томас Штеу и Лоренц Коллер.



Олимпиада-2022. Сани. Мужчины. Двойки



1. Тобиас Вендль/Тобиас Арльт (Германия) — 1.56,554.

2. Тони Эггерт/Саша Бенекен (Германия) – 1.56,653.

3. Томас Штеу/Лоренц Коллер (Австрия) — 1.57,65…

8. Александр Денисьев и Владислав Антонов (Россия) — 1.57,918…

10. Андрей Богданов и Юрий Прохоров (Россия) — 1.58,508.