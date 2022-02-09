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Саночники Денисьев и Антонов стали восьмыми в двойках на зимней Олимпиаде — 2022

Саночники Денисьев и Антонов стали восьмыми в двойках на зимней Олимпиаде — 2022
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Российские саночники Александр Денисьев и Владислав Антонов стали восьмыми в соревнованиях двоек на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Их соотечественники Андрей Богданов и Юрий Прохоров заняли 10-е место.

Олимпийскими чемпионами стали немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт, на 0,099 секунды опередившие соотечественников — Тони Эггерта и Сашу Бенекена.

Бронзовые медали завоевали австрийцы Томас Штеу и Лоренц Коллер.

Олимпиада-2022. Сани. Мужчины. Двойки

1. Тобиас Вендль/Тобиас Арльт (Германия) — 1.56,554.
2. Тони Эггерт/Саша Бенекен (Германия) – 1.56,653.
3. Томас Штеу/Лоренц Коллер (Австрия) — 1.57,65…
8. Александр Денисьев и Владислав Антонов (Россия) — 1.57,918…
10. Андрей Богданов и Юрий Прохоров (Россия) — 1.58,508.

Олимпиада 2022. Санный спорт
Мужчины. Двухместные сани. 2-я попытка
09 февраля 2022, среда. 16:35 МСК
Окончено
1
Германия
1:56.554
2
Германия
+0.099
3
Австрия
+0.511
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