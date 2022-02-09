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Терентьев: мы с Большуновым будем бороться за самые высокие места в командном спринте

Терентьев: мы с Большуновым будем бороться за самые высокие места в командном спринте
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22-летний российский лыжник Александр Терентьев поделился настроем на выступление в командном спринте на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай). Ранее Терентьев завоевал бронзу в личном коньковом спринте.

Терентьев выступит в командном спринте классикой вместе с Александром Большуновым. Соревнования пройдут 16 февраля.

«Пришёл ли аппетит перед командным спринтом? Пришёл очень большой аппетит, и я надеюсь, что мы с Саньком будем бороться за самые высокие места. С норвежцами можно бороться, и мы будем доказывать, что мы тоже сильные», — сказал Терентьев в эфире «Матч ТВ».

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Александр Большунов, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022 Александр Большунов, лыжные гонки — Герои сборной России на Олимпиаде-2022

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