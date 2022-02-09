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«Мужики, я вас люблю». Елистратов обратился к соперникам после бронзы на Олимпиаде-2022

«Мужики, я вас люблю». Елистратов обратился к соперникам после бронзы на Олимпиаде-2022
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Российский шорт-трекист Семён Елистратов поделился эмоциями после завоевания бронзовой медали на дистанции 1500 м на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Спасибо соперникам, благодаря друг другу мы растём и наш вид спорта развивается. Мужики, я вас люблю. Кто-то из вас сегодня первый, кто-то второй, кто-то третий, это не имеет значения.

Для меня это четвёртая Олимпиада, и я снова на пьедестале. Благодарю всех, кто болеет за меня, благодарю страну и МОК за то, что в 2022 году ОИ состоялись. Если бы их перенесли на год, не знаю, был бы я сейчас здесь. Завершил бы я карьеру, если бы Игры перенесли на год? Я не знаю, но иногда песок сыпется.

Что во мне говорит пятилетний мальчик из Уфы? Моя самая большая мотивация в спорте – маленький мальчик, это я сам. Меня никто никогда не заставлял, я сам сделал выбор и несу ответственность за свои результаты и поступки. Сегодня счастлив оказаться на пьедестале среди сильнейших спортсменов мира. Рад, что сегодня в очередной раз смог реализовать свою детскую мечту», — передаёт слова Елистратова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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