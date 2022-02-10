Сноуборд, Олимпиада-2022, хафпайп: когда начнётся, по какому каналу смотреть

Сегодня, 10 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в женских соревнованиях по сноуборду в хафпайпе. Финал начнётся в 4:30 мск.
В прямом эфире соревнования в хафпайпе покажет телеканал «Матч! Страна».
Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. После пятого дня соревнований в медальном зачёте лидирует Германия (5 золотых и 3 серебряные награды). Россия идёт восьмой (2-3-6).
На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в нашем «инстаграме»! Подписывайся.
- 10 февраля 2022
-
02:00
-
01:07
-
01:03
-
01:03
-
01:00
-
00:52
-
00:41
-
00:35
-
00:30
-
00:22
-
00:07
-
00:00
- 9 февраля 2022
-
23:57
-
23:54
-
23:42
-
23:13
-
23:00
-
23:00
-
22:30
-
22:16
-
22:03
-
21:57
-
21:57
-
21:53
-
21:36
-
21:30
-
21:26
-
21:03
-
20:57
-
20:53
-
20:45
-
20:39
-
20:35
-
20:33
-
20:27