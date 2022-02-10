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Сноуборд, зимние Олимпийские игры — 2022, Пекин: когда начнётся хафпайп, где смотреть прямой эфир

Сноуборд, Олимпиада-2022, хафпайп: когда начнётся, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 10 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в женских соревнованиях по сноуборду в хафпайпе. Финал начнётся в 4:30 мск.

В прямом эфире соревнования в хафпайпе покажет телеканал «Матч! Страна».

Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. После пятого дня соревнований в медальном зачёте лидирует Германия (5 золотых и 3 серебряные награды). Россия идёт восьмой (2-3-6).

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России заняла 13-е место в медальном зачёте: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

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