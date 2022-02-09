Семён Елистратов: это мой 4-й олимпийский цикл, меняются поколения, а я всё ещё бегаю

Российский шорт-трекист Семён Елистратов поделился эмоциями после завоевания бронзовой медали на дистанции 1500 м на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Всё началось с 5 февраля, когда я не вышел с 1/8 и в эстафетной гонке у нас не сложилось. Психологически и морально это влияет, опускает с небес на землю, мягко говоря. Я сегодня настраивался только на медаль, я ведь не просто так 4 года тренировался. Самый тяжёлый забег был в 1/4. После 1/4 пошло всё хорошо. В финальном забеге я понимал, что будет 10 человек и отсиживаться сзади нет смысла, ибо не получилось бы ничего. Я вышел вперёд и ожидал других спортсменов. От этого выстраивалась моя тактическая борьба. Я понимал, что в последних двух кругах у меня остаются силы. Я сделал манёвр, чтобы обогнать канадского спортсмена, но увидел, что он смещается, и если бы я дальше пошёл, то было бы падение. Не было бы медали у меня и канадца. Иногда риск оправдан, а в тот момент он не был оправдан. Я хотел его на финише догнать, но мне немного не хватило.

Это мой четвёртый олимпийский цикл, я вижу, как меняются поколения, а я всё ещё бегаю. Я не сдержал эмоции, ведь было трудно, но у всех своя дорога. Очень рад, что справился и не сдался, и верил в себя тогда, когда никто в меня не верил», — передаёт слова Елистратова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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