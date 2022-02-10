Фигурное катание, Олимпийские игры, мужчины: когда начало, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 10 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) фигуристы выступят с произвольной программой. Начало запланировано на 4:30 мск.
Посмотреть прямую трансляцию соревнований можно на телеканале «Россия-1».
Положение после короткой программы
1. Нэйтан Чен (США) — 113,97.
2. Юма Кагияма (Япония) — 108,12.
3. Сёма Уно (Япония) — 105,90...
7. Евгений Семененко (Россия) — 95,76…
15. Марк Кондратюк (Россия) — 86,11…
23. Андрей Мозалёв (Россия) — 77,05.
После пятого дня соревнований в медальном зачёте Олимпиады лидирует Германия (5 золотых и 3 серебряные награды). Россия идёт восьмой (2-3-6).
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