Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2022 Новости

Фигурное катание, зимние Олимпийские игры — 2022, Пекин, мужчины: когда произвольная программа, где смотреть прямой эфир

Фигурное катание, Олимпийские игры, мужчины: когда начало, по какому каналу смотреть
Комментарии

Сегодня, 10 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) фигуристы выступят с произвольной программой. Начало запланировано на 4:30 мск.

Посмотреть прямую трансляцию соревнований можно на телеканале «Россия-1».

Положение после короткой программы
1. Нэйтан Чен (США) — 113,97.
2. Юма Кагияма (Япония) — 108,12.
3. Сёма Уно (Япония) — 105,90...
7. Евгений Семененко (Россия) — 95,76…
15. Марк Кондратюк (Россия) — 86,11…
23. Андрей Мозалёв (Россия) — 77,05.

После пятого дня соревнований в медальном зачёте Олимпиады лидирует Германия (5 золотых и 3 серебряные награды). Россия идёт восьмой (2-3-6).

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022

Самые лучшие фотографии с Олимпиады в нашем «инстаграме» о фигурном катании. Подписывайся.

Новость по теме
Марк Кондратюк: я немножко не оправдал поддержку
Комментарии
Новости. Олимпиада 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022