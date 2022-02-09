Гербольдт: Валиева — ребёнок. О каких наркотиках говорим? Она живёт под надзором родителей

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт, выступавшая как в одиночном, так и в парном катании, прокомментировала информацию о том, что причиной допингового скандала после командного турнира на Олимпиаде-2022 стал тест Камилы Валиевой.
«Я в шоке от заявления, что там наркотические вещества. Камила ещё ребёнок. О каких наркотиках мы говорим? Она живёт под надзором родителей. Девочка явно выглядит не как человек, принимающий наркотические средства.
Не знаю, зависит ли как-то наказание от возраста, да и какое оно будет. Заявление ещё неофициальное и обвинять ребёнка в таких серьёзных нарушениях — для меня странно», — сказал Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022
Самое важное об Олимпиаде в Пекине в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.
- 9 февраля 2022
-
18:40
-
18:28
-
18:21
-
18:18
-
18:15
-
18:09
-
18:04
-
18:02
-
18:02
-
17:58
-
17:55
-
17:46
-
17:45
-
17:45
-
17:35
-
17:28
-
17:27
-
17:26
-
17:23
-
17:20
-
17:19
-
17:19
-
17:19
-
16:56
-
16:47
-
16:41
-
16:37
-
16:29
-
16:13
-
16:04
-
16:01
-
15:56
-
15:52
-
15:47
-
15:34