Гербольдт: Валиева — ребёнок. О каких наркотиках говорим? Она живёт под надзором родителей

Бывшая российская фигуристка Катарина Гербольдт, выступавшая как в одиночном, так и в парном катании, прокомментировала информацию о том, что причиной допингового скандала после командного турнира на Олимпиаде-2022 стал тест Камилы Валиевой.

«Я в шоке от заявления, что там наркотические вещества. Камила ещё ребёнок. О каких наркотиках мы говорим? Она живёт под надзором родителей. Девочка явно выглядит не как человек, принимающий наркотические средства.

Не знаю, зависит ли как-то наказание от возраста, да и какое оно будет. Заявление ещё неофициальное и обвинять ребёнка в таких серьёзных нарушениях — для меня странно», — сказал Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

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