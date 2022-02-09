Стали известны подробности допинг-пробы Камилы Валиевой

Допинг-проба, показавшая наличие запрещённой субстанции, была сдана Камилой Валиевой в декабре. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Допинг-тест Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микро-дозе. При этом доказано, что данная субстанция не оказывает влияния на улучшение спортивных показателей», — сказал источник «Чемпионату».

Ранее стало известно, что поводом для переноса церемонии вручения золотых медалей сборной России по фигурному катанию за победу в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) стал допинг-тест 15-летней воспитанницы Этери Тутберидзе.

Кроме Валиевой, в командном турнире выступали Марк Кондратюк, а также пары: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

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