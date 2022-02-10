Лыжные гонки, зимняя Олимпиада — 2022: когда начнётся разделка, по какому каналу смотреть

Сегодня, 10 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) будут разыграны медали в женской лыжной гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом. Начало соревнований запланировано на 10:00 мск.

В прямом эфире разделку покажет Первый канал. В гонке примут участие четыре российские лыжницы: Татьяна Сорина, Наталья Непряева, Юлия Ступак и Лилия Васильева.

Всего на Олимпиаде в Пекине будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля. После пятого дня соревнований в медальном зачёте лидирует Германия (5 золотых и 3 серебряные награды). Россия идёт восьмой (2-3-6).

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022



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