Вещество в допинг-пробе, вызвавшее вопросы к Камиле Валиевой, не является наркотиком

Стали известны новые подробности ситуации с проблемной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой.

Запрещённое вещество, найденное в организме Валиевой, не является наркотиком. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее стало известно, что поводом для переноса церемонии вручения золотых медалей сборной России по фигурному катанию за победу в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) стал допинг-тест 15-летней воспитанницы Этери Тутберидзе.

Кроме Валиевой, в командном турнире выступали Марк Кондратюк, а также пары: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

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